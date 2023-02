Catastrophe pour Mbappé, Messi peut se réjouir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Blessé contre Montpellier (3-1), Kylian Mbappé est contraint de s’absenter trois semaines et manquera plusieurs rendez-vous importants du PSG, à commencer évidemment par le huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Une grosse tuile pour le club de la capitale, mais Lionel Messi, en quête d’un huitième Ballon d’Or, peut de son côté en profiter pour accroître son avance sur l’international français.

La grosse tuile. Essentiel au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est contraint de rester éloigné des terrains pendant trois semaines, souffrant d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. L’international français avait été touché lors de la victoire à Montpellier (3-1) mercredi et manquera donc le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich, mais également le choc de Coupe de France contre l’OM le 8 février prochain.

« Je dois organiser l'équipe autour d'une absence conjuguée de Kylian et de Ney, autour de Leo »

Christophe Galtier doit donc revoir ses plans pour les rencontres à venir, et cela commence dès ce samedi contre Toulouse, match que manquera également Neymar. « Je dois organiser l'équipe autour d'une absence conjuguée de Kylian et de Ney, autour de Leo, un peu comme on l'a fait lors du match à Montpellier. Leo va être dans son registre. Après c'est aux joueurs qui vont remplacer Ney et Kylian d'élever leur niveau de jeu », commentait Christophe Galtier vendredi. Fait rare, Lionel Messi sera donc le patron de l’attaque du PSG face au TFC, avant d’être attendu au tournant contre l’OM et le Bayern Munich au sortir de sa Coupe du monde de haut vol. Un moyen pour Lionel Messi de prendre de l’avance sur Kylian Mbappé dans la course au Ballon d’Or.

Mbappé sur la touche, Messi peut accroître son avance pour le Ballon d’Or

Car les deux stars du PSG font office de favoris aujourd’hui pour le Ballon d’Or 2023. Messi et Mbappé ont marqué de leur empreinte le dernier Mondial au Qatar et peuvent désormais rêver de la plus prestigieuse des récompenses individuelles dans le football. Kylian Mbappé a fini la compétition meilleur buteur, en inscrivant notamment un triplé face à l’Argentine en finale. Tout comme Leo Messi, le Bondynois a été impliqué directement sur 10 buts de l’équipe de France (8 buts, 2 passes décisives), Lionel Messi totalisant pour sa part 7 réalisations et 3 offrandes. Avec le sacre de l’Albiceleste, l’ancien attaquant du FC Barcelone a été élu meilleur joueur de la Coupe du monde 2022 et a logiquement pris l’avantage sur Kylian Mbappé dans la course au Ballon d’Or, mais la seconde partie de saison en club pourrait permettre au Français de rattraper son retard en fonction du parcours parisien en Ligue des champions.



Faut-il encore pour cela que Kylian Mbappé soit apte, ce qui ne sera donc pas le cas face au Bayern Munich. Chaque but, chaque action, chaque geste de classe susceptible de faire le tour du monde s’annonce donc décisif dans cette bataille entre les deux têtes de gondoles du PSG, et Leo Messi en a bien conscience avant d’entamer cette période sans son coéquipier tricolore.