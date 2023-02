Mbappé, Neymar... Le PSG a eu tout faux avec ses stars

Hugo Chirossel

Alors que Kylian Mbappé devrait être absent pour au moins trois semaines, le PSG ne peut pas compter non plus sur Neymar. Ce dernier n’avait pas fait le déplacement à Montpellier mercredi et souffrirait encore de la cheville, déjà touchée lors de la Coupe du monde. Que ce soit avec le Français ou le Brésilien, Jean-Michel Larqué estime que le club de la capitale a très mal géré ses stars après le Mondial.

Le mois de février du PSG va être chargé. En plus du huitième de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, les Parisiens devront également gérer une double confrontation face à l’OM, en Coupe de France et en championnat. Alors que le club de la capitale entre dans une période cruciale de sa saison, l’état physique de Kylian Mbappé et Neymar inquiète.

Mbappé blessé, Neymar inquiète

Le premier devrait manquer trois semaines de compétition, en raison d’une « lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral », comme l’a annoncé le PSG via un communiqué. En ce qui concerne le Brésilien, il n’avait pas fait le déplacement à Montpellier mercredi soir. Le club parisien avait évoqué une fatigue musculaire, mais il souffrirait encore de sa cheville, touchée lors de la Coupe du monde. Pour Jean-Michel Larqué, la faute revient au PSG, qui a très mal géré le retour de ses joueurs après le Mondial au Qatar.

« Je pense que le PSG n'a pas appliqué un minimum de principe de précaution »