Après la catastrophe Mbappé, le PSG met la pression

Touché lors de la victoire contre Montpellier (3-1), Kylian Mbappé sera absent environ trois semaines et manquera notamment le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Christophe Galtier va donc devoir faire évoluer son équipe, un sujet sur lequel il s’est penché ce vendredi en conférence de presse.

C’est la tuile pour Kylian Mbappé et le PSG. L’international français souffre d’une lésion musculaire de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral après sa blessure contre Montpellier (3-1) et manquera donc le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich le 14 février prochain. Kylian Mbappé doit également faire une croix sur le choc de Coupe de France face à l’OM mercredi, obligeant Christophe Galtier à revoir ses plans. Sans Mbappé, mais également sans Neymar, l’entraîneur du PSG compte ainsi sur Lionel Messi et les joueurs alignés à ses côtés contre Toulouse ce samedi.

« C’est aux joueurs qui vont remplacer Ney et Kylian d'élever leur niveau de jeu »

« Je dois organiser l'équipe autour d'une absence conjuguée de Kylian et de Ney, autour de Leo, un peu comme on l'a fait lors du match à Montpellier. Leo va être dans son registre. Après c'est aux joueurs qui vont remplacer Ney et Kylian d'élever leur niveau de jeu », confie Christophe Galtier en conférence de presse, relayé par RMC .

