De retour au PSG, Messi a eu «honte»

Hugo Chirossel

Le 18 décembre dernier, Lionel Messi a décroché le seul titre qui lui manquait. En effet l’Argentine et la Pulga ont remporté la Coupe du monde, en battant l’équipe de France en finale. Le septuple Ballon d’Or avait d’ailleurs reçu un très bel accueil de la part de ses coéquipiers à son retour au PSG. Touché, Lionel Messi a tout de même été gêné par ce geste.

Après avoir échoué en finale face à l’Allemagne en 2014, Lionel Messi a finalement réussi à remporter la Coupe du monde. Un rêve devenu réalité pour l’Argentin, qui avait d'ores et déjà tout gagné et à qui il ne manquait plus qu’une victoire en finale d’un Mondial.

Messi bat un record, Cristiano Ronaldo va enrager https://t.co/yQlnWsJSJv pic.twitter.com/YPa9oqXE6y — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

Une haie d’honneur pour le retour de Messi

Lionel Messi avait d’ailleurs reçu un très bel accueil à son retour au PSG. En effet, ses coéquipiers, ainsi que les personnes qui travaillent au club, avaient fait une haie d’honneur pour célébrer son succès au Qatar. Un moment qui a gêné l’Argentin, comme il l’a confié dans un entretien accordé à Olé .

«J'ai honte d'être le centre et d'être traité de la sorte»