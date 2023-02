Imbattable, Kylian Mbappé le rend fou

Arthur Montagne

En marquant mercredi soir lors de la victoire contre l'AJ Auxerre (3-2), Wissam Ben Yedder a égalé Edinson Cavani en devenant le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 au XXIe avec 138 réalisations. Mais l'attaquant de l'AS Monaco est encore devancé par un certain Kylian Mbappé (148 buts). L'ancien Toulousain envoie ainsi un petit message au joueur du PSG.

Depuis ses débuts en professionnels, Kylian Mbappé affole les compteurs et enchaîne les records de précocité... et les records tout court. D'ailleurs, si tout se déroule comme prévu, l'international français devrait prochainement devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG en devançant un certain Edinson Cavani et ses 200 buts. Avec ses 196 réalisations, le crack de Bondy devrait y parvenir y parvenir très rapidement, bien que sa blessure le freine dans son élan. Néanmoins, il y a un autre classement que Kylian Mbappé domine déjà.

Ben Yedder égale Cavani... mais traque toujours Mbappé

Il s'agit de celui des meilleurs buteurs en Ligue 1 aux XXIe siècle. Et pourtant, ces poursuivants ne sont pas loin. En marquant contre l'AJ Auxerre mercredi soir (3-2), Wissam Ben Yedder a atteint les 138 buts en L1, revenant ainsi à hauteur d'Edinson Cavani à la deuxième place. Et pour cause, la première place de ce classement est donc occupée par Kylian Mbappé avec ses 148 réalisations dans le championnat de France, le tout en 202 matches.

Chiant Kylian 😂👀❤️ — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) February 1, 2023

«Chiant Kylian», s'amuse Ben Yedder