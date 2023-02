«Je ne suis pas content», un joueur du PSG craque en public !

Arthur Montagne

De retour de blessure après une longue convalescence, Renato Sanches a débuté les deux derniers matches de Ligue 1 sur le banc, se contentant d'entrer en jeu, face à Reims puis à Montpellier. Mais visiblement, le Portugais n'est pas satisfait de son temps de jeu et ne manque pas de le faire savoir à l'occasion de son passage en zone mixte après la victoire contre le MHSC.

Arrivé l'été dernier en provenance du LOSC pour environ 12M€, Renato Sanches possède l'avantage de bien connaître Christophe Galtier et Luis Campos. Néanmoins, ses débuts au PSG sont très poussifs. Il faut dire que l'international portugais, fidèle à sa réputation, a enchaîné les blessures depuis le début de saison. Résultat, s'il est apparu à 17 reprises sous la tunique parisienne, Renato Sanches ne compte que 4 titularisations toutes compétitions confondues. De retour après une contusion qui l'a privé de trois matches après la Coupe du monde, l'ancien Lillois a débuté les trois derniers matches sur le banc. Et s'il a profité de la blessure de Sergio Ramos mercredi soir à Montpellier pour disputer quasiment une heure, Renato Sanches n'est clairement pas satisfait de sa situation.

«Je me sens bien, j'ai juste besoin de jouer un peu plus»

« J'ai juste besoin de gagner un peu de confiance, et de jouer un peu plus. Je reviens de blessure, je sais que c'est un peu compliqué, c'est un peu frustrant parce que c'est difficile de bien jouer quand tu reviens de blessure. Je me sens bien, j'ai juste besoin de jouer un peu plus », lance l'international portugais à l'occasion de son passage en zone mixte avant d'en rajouter une couche.

«Moi, je ne suis pas content»