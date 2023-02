Il snobe Messi et écrit l’histoire du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Warren Zaïre-Emery a marqué l'histoire du PSG ce mercredi soir. A 16 ans, 10 mois et 24 jours, le milieu de terrain a battu un nouveau record de précocité en devenant le joueur le plus jeune de l'histoire du club. Présent en zone mixte après la victoire de son équipe, le titi parisien a partagé sa joie.

Nouvelle soirée marquante pour Warren Zaïre-Emery. Plus jeune joueur à avoir porté le maillot du PSG en match officiel, le milieu de terrain est devenu, ce mercredi, le plus jeune buteur de l'histoire du club parisien (16 ans, 10 mois et 24 jours) en trouvant le chemin des filets face à Montpellier ce mercredi (1-3). En zone mixte, Zaïre-Emery s'est montré surpris après avoir brisé ce record.





Zaïre-Emery écrit encore l'histoire du PSG

« Je ne savais pas. C’est génial ! C’est mon premier but en Ligue 1, donc je suis très content. Je me projette souvent, enfin, j’essaye de le faire au maximum. Aujourd’hui ça a payé en menant à ce premier but, donc je le prends. J’espère qu’il y en aura d’autres » a déclaré le milieu de terrain, qui n'a pas hésité à ignorer Lionel Messi pour inscrire son premier but en Ligue 1.

Il ignore Messi pour marquer son premier but

« J’ai préféré ne pas servir de Messi ? (Rire) Je l’ai vu mais je savais que tirer était la meilleure option. J’ai pris ma chance et ça a pay é » a lâché Zaïre-Emery dans des propos rapportés par Culture PSG . Grâce à ce but, le joueur donne raison à Christophe Galtier, qui n'hésite pas à accorder sa confiance aux jeunes depuis son arrivée au PSG.

« Nous devons apporter notre pierre à l’édifice. On le fait bien »