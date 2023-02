Catastrophe pour Mbappé, il n’en revient pas

La rédaction

Le Paris Saint-Germain et ses supporters broient du noir depuis quelques jours. Neymar et surtout Mbappé sont blessés. Justement, le natif de Bondy alimente toutes les spéculations autour de sa gestion. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 avait pourtant bénéficié de jours de congés en décembre. Mais sa blessure contractée face à Montpellier rend le PSG fébrile à l'approche du gros mois de février qui l'attend.

Marseille, Monaco, Bayern Munich, Lille et Marseille. Voici les prochains matchs qui attendent le club de la capitale en février. Et en cas de mauvais mois de février, ils pourraient bien tout perdre. Et jusqu'au match du Bayern inclut, Kylian Mbappé manquera à l'appel, lui qui est blessé à la cuisse et indisponible au moins 3 semaines.

«Mettre l’organisme en difficulté»

Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG a évoqué le cas Kylian Mbappé sur les ondes de RMC : « Mettre l’organisme en difficulté sous une température de 25°C, puis jouer à -2°C en Coupe de France. La récupération peut être compliquée. Mais dire que la gestion de Mbappé aurait pu être différente parce qu’il n’aurait pas dû jouer là… Entendre ça est désolant ! »

