«Heureux», un joueur de Deschamps lâche sa réponse au PSG

Thomas Bourseau

Bien que Milan Skriniar semble être destiné à débarquer au club l’été prochain, le PSG en pincerait pour William Saliba, défenseur d’Arsenal et de l’équipe de France. L’ancien de l’OM est cependant heureux chez les Gunners, au point d’y prolonger son contrat ?

Depuis l’officialisation de la prise de fonctions de Luis Campos en tant que conseiller football du PSG le 10 juin dernier, il est question du recrutement d’un défenseur central. Cependant, et malgré les efforts du Paris Saint-Germain afin de recruter la priorité de Campos qui n’est autre que Milan Skriniar, le PSG n’a toujours pas pu mettre la main sur l’international slovaque qui se dirige vers un départ de l’Inter libre de tout contrat à la fin de la saison comme le10sport.com vous le soulignait le 20 janvier dernier.

Le PSG n’aurait pas oublié William Saliba

Cependant, outre la piste Milan Skriniar, Luis Campos aurait des vues sur William Saliba. Appréciant le profil de l’international français à qui Didier Deschamps a fait confiance lors des derniers rassemblements de l’équipe de France, le conseiller football du PSG aurait signifié à Saliba que la porte du club de la capitale lui était ouverte s’il décidait de ne pas prolonger son contrat à Arsenal qui ne court que jusqu’en juin 2024. C’est du moins l’information que Ben Jacobs affirmait à The Football Terrace en octobre dernier.

Messi impliqué dans un accord secret au PSG ? https://t.co/EV8oewewR1 pic.twitter.com/oPyjtwxH1M — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

«Une partie du plan consiste à prolonger les contrats de nos plus grands talents au club»