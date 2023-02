Zidane a un projet en tête avec le PSG, le verdict est connu

Thomas Bourseau

Après avoir connu un revers avec l’équipe de France, Zinedine Zidane serait prêt à effectuer son grand retour sur un banc de touche et potentiellement au PSG. En outre, le Français serait emballé par l’idée de débarquer avec Ousmane Dembélé selon la presse espagnole. Mais le Barça a déjà tranché à ce sujet.

Zinedine Zidane a vu son projet initial tomber à l’eau. Parti du Real Madrid depuis mai 2021, le champion du monde 98 est depuis inactif bien que son nom ait été lié au PSG, à Manchester United et plus récemment à Chelsea et à la Juventus. Cependant, Zidane n’avait pas fait son retour sur un banc de touche et la raison est simple selon le journaliste Frédéric Hermel qui est aussi son biographe : l’équipe de France.

Zidane veut reprendre du service et penserait au PSG avec Dembélé

Le 7 janvier dernier, la Fédération française de football prolongeait le contrat de Didier Deschamps jusqu’en juin 2026 alors que Zinedine Zidane comptait prendre les rênes des Bleus comme Frédéric Hermel le révélait sur RMC ces dernières heures. « Quand il quitte le Real, il a déjà envie d’entraîner, il a été très courtisé par le Paris Saint-Germain. Il a dit non parce qu’il espérait quand même l’équipe de France et qu’il ne voulait pas laisser passer le train de l’équipe de France ». À présent, Zidane est « sur le marché » selon Hermel et le PSG serait une option plaisant particulièrement à l’ex-technicien du Real Madrid. Marca révélait même dernièrement que Zinedine Zidane prévoirait de recruter Ousmane Dembélé si jamais on lui offrait l’effectif du Paris Saint-Germain.

Une réunion au sommet programmée pour doucher les espoirs du PSG avec Dembélé ?