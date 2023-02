Messi impliqué dans un accord secret au PSG ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé au PSG. Mais cela ne saurait tarder. Luis Campos travaille d'arrache-pied sur ce dossier depuis plusieurs semaines maintenant. Le club de la capitale devrait en savoir plus dans les semaines à venir. Mais la direction parisienne tiendrait déjà un accord avec le joueur de 35 ans.

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche à prolonger Lionel Messi. L’Argentin voulait trancher après la Coupe du monde afin de rester pleinement concentré sur le Mondial. Mais maintenant que la compétition est terminée, la décision de La Pulga ne saurait tarder. Le10Sport.com vous a révélé que le PSG était optimiste dans ce dossier. Et Luis Campos semble toucher au but.

Accord déjà trouvé entre le PSG et Messi ?

Comme le rapporte Le Parisien , le PSG tiendrait déjà un accord de principe avec Lionel Messi. Les deux parties se sont entendues sur une éventuelle prolongation lors des premières réunions, que se sont déroulées avant la Coupe du monde. Reste maintenant à boucler les derniers détails du contrat de La Pulga .

Le PSG veut boucler le dossier rapidement

Comme l’a révélé Fabrizio Romano, le PSG devrait rencontrer les représentants de Lionel Messi dans les prochaines semaines afin de clore définitivement ce dossier. Une réunion serait prévue en février, avec la volonté côté parisien de trouver un terrain d’entente sur la durée et les petits détails du contrat. À suivre...