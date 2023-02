Le PSG s'est fait un nouvel ennemi sur le mercato

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG est passé tout près de recruter Hakim Ziyech sous la forme d'un prêt. Toutefois, Chelsea aurait fait capoter l'opération en envoyant les mauvais documents à plusieurs reprises dans les derniers instants du marché. Par conséquent, le PSG aurait décidé de limiter les transactions avec les Blues à l'avenir.

Désireux de recruter un nouvel attaquant pour pallier le transfert de Pablo Sarabia vers Wolverhampton, le PSG a identifié le profil d'Hakim Ziyech à la fin du dernier mercato hivernal. Et le club de la capitale a réussi à s'entendre avec Chelsea pour un prêt. Toutefois, l'opération aurait capoté au dernier moment à cause des Blues .

«Un futur Ballon d’Or», le PSG rêve d’un énorme coup https://t.co/yaulMu2gUf pic.twitter.com/0hyC6DYVXG — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

Chelsea, nouvel ennemi du PSG sur le mercato

Selon les informations de The Sun , le PSG serait agacé par Chelsea, qu'il tient responsable pour le transfert avorté d'Hakim Ziyech. « (Chelsea) a monté un cirque. C'est totalement de leur faute, ils (les Blues) n'étaient pas professionnels » , a pesté le club de la capitale. Et après cette mauvaise expérience, le PSG aurait pris une décision retentissante.

Le PSG veut limiter les transactions avec Chelsea