Le PSG rate un gros coup, le feuilleton est relancé

Pierrick Levallet

En toute fin de mercato, le PSG espérait pouvoir recruter Hakim Ziyech pour remplacer Pablo Sarabia. Néanmoins, Chelsea n'a pas envoyé les documents à temps et le prêt du Marocain est tombé à l'eau. Depuis, le PSG enrage, mais les Blues n'auraient pas encore fermé la porte à un départ du joueur de 29 ans.

Dans les ultimes heures du mercato, le PSG espérait mettre la fin sur Hakim Ziyech. Le club de la capitale cherchait un nouveau renfort offensif suite au départ de Pablo Sarabia et Le10Sport.com était en mesure de vous confirmer que Luis Campos était sur les traces du Marocain. Le conseiller football parisien a tout fait pour boucler ce dossier à temps. Mais Chelsea a envoyé les documents avec un peu de retard et le prêt d’Hakim Ziyech est tombé à l’eau. Depuis, le PSG serait véritablement furieux. Chelsea, de son côté, n’aurait pas encore fermé la porte pour le joueur de 29 ans.

Incroyable, le PSG a loupé un transfert pour quatre minutes https://t.co/qZ4pwdNlfe pic.twitter.com/r2GOMQ1ma7 — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

La porte est encore ouverte pour Ziyech

Comme le rapporte 90min , Chelsea serait toujours ouvert à un départ d’Hakim Ziyech cet hiver. Les Blues auraient même donné la permission au Marocain de se trouver un nouveau club, à condition que ce dernier puisse encore l’accueillir. Hakim Ziyech va donc devoir se tourner vers des destinations où le mercato est encore ouvert. Et le joueur de 29 ans pourrait notamment se tourner vers la Turquie.

Direction la Turquie pour Ziyech ?

À en croire les informations du journaliste Rudy Galetti, Besiktas et Fenerbahçe travailleraient activement pour recruter Hakim Ziyech. Le mercato ferme ses portes le 8 février en Turquie, ce qui laisse aux deux clubs quelques jours pour boucler le dossier. Le salaire de l’international marocain pourrait être un frein dans les négociations, mais Besiktas et Fenerbahçe collaboreraient avec Chelsea afin de trouver une solution dans les plus brefs délais. À voir comment les choses évolueront dans les jours à venir. Mais le PSG a de quoi s’en mordre les doigts.