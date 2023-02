Le vestiaire du PSG bouleversé après le mercato

Thibault Morlain

Au PSG, ça s’est surtout animé durant le dernier jour du mercato hivernal. Le club de la capitale a notamment vu le dossier Hakim Ziyech virer au fiasco, l’arrivée du Marocain ayant capoté à cause de Chelsea. Dans le même temps, Keylor Navas a lui été prêté à Nottingham Forest. Deux dossiers qui n’ont pas manqué d’impacter le vestiaire du PSG.

Le mercato hivernal a donc refermé ses portes et du côté du PSG, il y a certaines choses à retenir, notamment suite au dernier jour du marché des transferts. Il y a tout d’abord eu le gros échec avec Hakim Ziyech, dont le prêt en provenance de Chelsea a capoté pour quelques minutes seulement. Il y a aussi eu le départ de Keylor Navas, prêté à Nottingham Forest. De quoi faire réagir le vestiaire du PSG…

Transfert raté, une vidéo pour se moquer du PSG https://t.co/8qE34rKp1f pic.twitter.com/vncZQBUmas — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

« Tu vas beaucoup nous manquer »

Barré par Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas a donc fait ses valises. Le Costaricain a été prêté, sans option d’achat, à Nottingham Forest. De quoi attrister Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, qui ont posté des emoticônes tristes en réponse à la publication Instagram de Navas annonçant son départ du PSG. Sergio Ramos lui a posté un long message sur Instagram pour saluer celui qu’il avait déjà connu au Real Madrid : « Le football est aussi merveilleux que les personnes qu’il te met sur son chemin. Mon ami, mon frère, tu nous as ouvert les portes de ta maison pour qu’on se sente comme chez nous, tu nous as accompagné à n’importe quel moment et ensemble, nous avons construit des souvenirs spéciaux. Bonne chance dans cette nouvelle étape. Tu vas beaucoup nous manquer, mais nous serons toujours proches ».

« Hakimi aurait aimé le voir arriver »