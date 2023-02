Cauchemar sur le mercato, le PSG enrage

Pierrick Levallet

Dans le viseur du PSG, Hakim Ziyech était tout proche de rejoindre la formation parisienne dans les ultimes heures du mercato. Mais finalement, le dossier est tombé à l'eau puisque Chelsea n'a pas envoyé les documents à temps. La direction du PSG l'aurait mauvaise et n'aurait pas encore décoléré après cet échec cuisant sur le mercato.

Dans les ultimes heures du mercato, le PSG s’était activé pour le recrutement d’Hakim Ziyech. Le10Sport.com vous avait d’ailleurs confirmé que le club de la capitale était bien sur les traces du Marocain. Mais finalement, le dossier a capoté au dernier moment. Le PSG n’a pas reçu les documents à temps, faisant ainsi tomber à l’eau l’arrivée d’Hakim Ziyech dans la capitale. La formation parisienne a donc ouvert un recours auprès de la LFP, qui a été rejeté. Christophe Galtier devra donc faire sans Hakim Ziyech pour le reste de la saison. Et ce terrible coup dur a du mal à passer en interne.

Ziyech reste à Chelsea, le PSG l’a mauvaise

À en croire les informations du Telegraph , le PSG n’aurait pas du tout digéré son échec dans le dossier Hakim Ziyech. Alors que le Marocain serait dévasté, lui qui était à Paris et qui se tenait prêt pour officialiser son prêt, le club de la capitale ne se serait pas senti du tout respecté par son homologue anglais. Désormais, les relations entre les deux formations seraient au plus bas, et le PSG aurait décidé d’y réfléchir à deux fois avant d’engager de nouvelles négociations avec Chelsea.

«Le PSG est littéralement furieux»