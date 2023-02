Le PSG s'est fait avoir et prépare déjà sa contre-attaque

Thomas Bourseau

Avant la clôture du mercato hivernal, Hakim Ziyech aurait pu s’engager en faveur du PSG et se trouvait à Paris pour boucler son prêt. Pour autant, Chelsea n’a pas facilité le travail du club parisien qui en voudrait aux Blues. Cependant, le Paris Saint-Germain pourrait revenir à la charge l’été prochain.

Hakim Ziyech ne sera finalement pas un joueur du PSG malgré le forcing du club de la capitale dans les ultimes heures du mercato hivernal. La faute à l’envoi des mauvais documents de la part de Chelsea, non pas une, ni deux, mais quatre fois à en croire les informations divulguées par L’Équipe . Résultat, les documents signés par les Blues ont été envoyés trop tard pour que le PSG puisse les faire enregistrer à la LFP.

Le PSG note un irrespect de Chelsea, Ziyech dévasté

De quoi dévaster Hakim Ziyech à en croire les informations divulguées par The Daily Telegraph . L’international marocain était à Paris, attendant le feu vert pour parapher son contrat pour le reste de la saison au PSG. Des sources au PSG affirmeraient que Chelsea aurait tout simplement fait preuve d’un manque de respect dans cette opération.

Le PSG a manqué le coche, mais ne se retirerait pas du dossier Ziyech