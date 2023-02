Cet email qui a transformé le mercato du PSG en fiasco

Thibault Morlain

Ce mardi, date du dernier jour du mercato hivernal, le PSG espérait boucler l’arrivée d’Hakim Ziyech sous la forme d’un prêt. Finalement, à cause d’un retard d’envoie de bons documents de Chelsea, l’opération n’a pas pu se boucler dans les temps. Alors que les Blues sont pointés du doigt dans l’histoire, le club londonien a souhaité donner sa version des faits concernant le cas Ziyech.

Hakim Ziyech souhaitait vraiment rejoindre le PSG. Alors qu’il avait passé sa visite médicale, le joueur de Chelsea a finalement vu son prêt capoter pour quelques minutes seulement. En effet, les Blues ont tardé a envoyé les bons documents, bien signés, et c’est finalement trop tard que le club de la capitale a enregistré le contrat de Ziyech.

Chelsea critiqué pour Ziyech

C’est un incroyable imbroglio qui a ainsi plombé le mercato du PSG et celui d’Hakim Ziyech, barré du côté de Chelsea. Et dans cette histoire, les critiques pleuvent sur les Blues, accusés d’avoir davantage privilégié le transfert XXL d’Enzo Fernandez, plombant ainsi le départ de Ziyech.

Une erreur d’email ?