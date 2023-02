Le PSG rate un transfert, un mensonge est révélé

Arthur Montagne

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a tout tenté afin d'obtenir le prêt d'Hakim Ziyech. Mais alors que le club de la capitale accuse Chelsea d'avoir trop tardé à envoyer les documents nécessaires, les Blues ont une autre version des faits qui contredit donc celle du PSG.

Cet hiver, le PSG espérait bien se renforcer et avait deux priorités. La première concernait le transfert anticipé de Milan Skriniar, qui a décidé de ne pas prolonger à l'Inter Milan, et la seconde portait sur le recrutement d'un joueur offensif pour compenser le départ de Pablo Sarabia. Mais rien ne s'est passé comme prévu, notamment pour l'international slovaque qui terminera la saison avec le club lombard avant de s'engager libre avec le PSG l'été prochain.

Le prêt de Ziyech a capoté

Dans le même temps, le club de la capitale était bien plus optimiste pour son renfort offensif. Et pour cause, dans les dernières heures du mercato, le PSG a fait le forcing pour attirer Hakim Ziyech, très peu utilisé à Chelsea et barré par la concurrence démentielle à son poste et encore renforcée par le mercato de folie du club londonien. Néanmoins, alors que tout semblait en excellente voie pour un prêt sans option d'achat, l'opération a finalement capoté. Le PSG reprocherait notamment aux Blues , visiblement trop concentré sur le transfert d'Enzo Fernandez, d'avoir envoyé les documents beaucoup trop tard pour homologuer le prêt du Marocain.

Chelsea contredit la version du PSG