Ziyech, Mbappé, Skriniar… Toutes les infos mercato du 1er février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes mardi soir, Le 10 Sport vous propose un bilan de cette dernière journée totalement folle et des premières informations pour l'été prochain.

C'est mort pour Ziyech au PSG

Alors que tout était ficelé mardi soir pour que le PSG boucle l'arrivée en prêt d'Hakim Ziyech en provenance de Chelsea, l'opération a capoté puisque les Blues n'ont pas fait parvenir à temps les documents permettant de valider ce deal auprès de la LFP. Le PSG a donc posé un recours ces dernières heures, mais Téléfoot annonce que cette tentative n'aboutira pas et que Ziyech s'éloigne définitivement du Parc des Princes. Le milieu offensif marocain était pourtant présent à Paris ces dernières heures, et avait validé sa visite médicale avant que son prêt n'échoue pour des raisons administratives.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Mbappé prêt à partir en 2024 ?

Malgré une prolongation de contrat avec le PSG qui avait été officialisée jusqu'en 2025 en mai dernier, Kylian Mbappé aurait la possibilité de partir libre dès l'été 2024. C'est en tout cas ce qu'affirme le média espagnol El Chiringuito , qui va même encore plus loin en expliquant que l'attaquant français aurait évoqué cette possibilité avec l'un de ses proches.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Calvaire pour Skriniar en attendant le PSG ?