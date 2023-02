Il devait rejoindre le PSG, il est resté coincé chez lui

Axel Cornic

Nous avons assisté à un dernier jour de mercato très agité, surtout du côté du Paris Saint-Germain. Après l’échec de l’été dernier, Luis Campos semblait persuadé de pouvoir enfin boucler l’arrivée de Milan Skriniar… qui est finalement resté à l’Inter pour la deuxième fois en seulement quelques mois. Un échec retentissant pour le PSG, mais surtout pour le défenseur central, qui va vivre des mois compliqués.

On prend les mêmes et on recommence. Alors que le feuilleton Skriniar a rythmé une bonne partie du mercato estival du PSG, son arrivée et redevenue d’actualité en ce mois de janvier, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Il faut dire que par le biais de son agent, le joueur a clairement annoncé qu’il ne prolongera pas à l’Inter et partira donc quoi qu’il arrive le 30 juin prochain.

Campos n’a pas su faire sauter le verrou de l’Inter

Luis Campos rêvait d’anticiper son arrivée, puisque plusieurs sources proches du dossier assurent qu’un accord contractuel existerait déjà entre le PSG et Milan Skriniar. Une offre de 10M€ puis une autre de 15M€ plus 5M€ de bonus auraient été présentées lors des derniers jours du mercato hivernal. Aucune n’a toutefois été retenue par l’Inter, qui va donc perdre son joueur sans encaisser le moindre sou.

Skriniar, déjà la cible des Ultras nerazzurri

Le plus difficile comme pour Milan Skriniar, qui va désormais devoir vivre les cinq prochains mois avec cette étiquette de joueur destiné à partir. Il va surtout devoir composer avec la colère des supporters de l’Inter, qui ont déjà commencé leur contestation ce mardi soir. On a en effet pu voir fleurir à San Siro des banderoles contre Skriniar, dont une qui disait : « L’Inter tu l’aimes et tu la respectes ».

Ce mardi, il n’est pas venu à San Siro