PSG, OM… Qui a réalisé le meilleur mercato en Ligue 1 ?

Après un mois, le marché des transferts a refermé ses portes à minuit. En Ligue 1, les clubs ont profité de cette fenêtre pour apporter quelques retouches aux effectifs. De jolis coups ont d’ailleurs été réalisés à travers l’Hexagone. Quel est alors selon vous le club qui a réalisé le meilleur mercato hivernal ?

En ce 1er février, le mercato hivernal a donc refermé ses portes. Pour les clubs de Ligue 1, il n’est donc désormais plus possible de réaliser des transferts en vue de la seconde partie de saison. Chacun a donc profité de ce mois de janvier pour réaliser une ou plusieurs opérations. Et en Ligue 1, il y a eu du mouvement, notamment chez les clubs en haut du tableau.

Les gros coups de l’OM

Et du côté de l’OM, ça a été très mouvementé sur ce mercato. Pablo Longoria a, encore une fois, très bien travaillé. Les joueurs indésirables sont partis quand dans le même temps, Igor Tudor a obtenu des renforts et pas des moindres. Ruslan Malinoskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha sont arrivés de l’Atalanta Bergame, Angers et Braga.

Des derniers jours rythmés au PSG

Au PSG, ça s’est surtout activé dans les derniers jours. Suite au départ de Pablo Sarabia, Luis Campos s’est mis en quête d'un nouvel élément offensif. Plusieurs profils ont alors été étudiés avec Rayan Cherki, Malcom et Hakim Ziyech. En parallèle, il y a également eu le prêt de Keylor Navas à Nottingham Forest. A noter que le PSG a également réussi à boucler une recrue libre pour la saison prochaine : Milan Skriniar.

Ça se renforce en Ligue 1

Il n’y a toutefois pas eu que le PSG et l’OM sur ce mercato hivernal en Ligue 1. Le RC Lens a notamment accueilli Claude-Maurice et Thomasson, à Lorient, Dieng, Faivre ou encore Makengo sont arrivés, Rennes s’est renforcé notamment avec Toko Ekambi, l’OGC Nice a frappé fort avec Moffi, Delort s’est lui engagé avec le FC Nantes, tandis que l’OL a notamment fait venir Sarr et Jeffinho.



