Il veut à tout prix rejoindre le PSG et prend une décision tonitruante

Thibault Morlain

Dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, ça s’anime du côté du PSG. Après avoir étudié les options Rayan Cherki et Malcom pour se renforcer offensivement, le club de la capitale avance désormais sur Hakim Ziyech. Barré à Chelsea, le Marocain pourrait alors se relancer au PSG et il ferait actuellement tout son possible pour rendre cette opération viable.

Plus que quelques heures avant la clôture du mercato hivernal. Et pour le moment, le PSG n’a toujours pas enregistré de renfort en ce mois de janvier. Ce n’est pourtant pas l’envie qui manque chez Christophe Galtier et Luis Campos, mais ce dernier doit faire avec de grosses contraintes financières. Le PSG souhaite un renfort offensif d’ici minuit et plusieurs dossiers ont déjà été étudiés. Recalé par l'OL Pour Rayan Cherki, les premiers de Ligue 1 ont également exploré l’option Malcom (Zénith Saint-Pétersbourg). C’est finalement à Chelsea que le PSG pourrait trouver son bonheur avec Hakim Ziyech, plus désiré chez les Blues.

Chelsea gourmand face au PSG

Ça s’est activé ces dernières heures pour l’arrivée de Ziyech au PSG. Le Marocain est ainsi arrivé à Paris dans l’optique de passer sa visite médicale. Mais pour le moment, rien n’est encore signé et pour cause… Selon les informations de L’Equipe , ça négocierait toujours entre Chelsea et le PSG pour établir les contours du prêt d’Hakim Ziyech.

Ziyech s’investit dans les négociations

Aucun accord n’a toutefois encore été trouvé entre Chelsea et le PSG. Comme expliqué par le quotidien sportif, les Blues se montreraient gourmands. De quoi compliquer les négociations dans l’optique de trouver un terrain d’entente ? Le PSG pourrait en tout cas compter sur Hakim Ziyech en personne. En effet, le Marocain s’impliquerait directement dans les discussions. Le joueur de Chelsea pousserait auprès de la direction des Blues pour rejoindre Paris. A voir si cela fonctionnera…