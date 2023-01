Le vestiaire du PSG bientôt en guerre à cause du mercato ?

La rédaction

Présent en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier a confirmé la volonté du PSG de recruter Hakim Ziyech en ce dernier jour de mercato hivernal. Le Marocain est à Paris pour passer sa visite médicale en attendant un accord total entre les deux clubs. Une arrivée qui ne fait pas l’unanimité, alors que le joueur de Chelsea s’apprête à remplacer Pablo Sarabia.

Le prochain renfort du Paris Saint-Germain est identifié, il s’agit de l’attaquant de Chelsea Hakim Ziyech, actuellement dans la capitale pour passer sa visite médicale. L’international marocain va s’engager sous la forme d’un prêt qui pourrait être accompagné d’une option d’achat. Une arrivée décidée par le PSG après le départ de Pablo Sarabia, qui a pris la route de Wolverhampton, faute de temps de jeu dans la capitale. Alors que Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi sont intouchables au PSG, Hakim Ziyech devrait lui aussi avoir du mal à grappiller du temps de jeu sous les couleurs parisienne, un élément qui inquiète Stephen Brun, consultant chez RMC .

« Ziyech et Sarabia, ce n’est pas le même statut »

« Ziyech, il était un petit peu chafouin parce qu’il ne jouait pas à Chelsea, et il arrive au PSG ? Expliquez-moi qui Galtier va mettre sur le banc pour donner du temps de jeu à Ziyech sur les gros matchs ? Personne. Avant, on a fait partir Pablo Sarabia qui avait le rôle de Ziyech, c’est-à-dire qu’il ne jouait jamais, il ne faisait pas la gueule souvent, quelques fois il rentrait sur le terrain mais il n’était pas très bon, sauf que Ziyech et Sarabia, ce n’est pas le même statut », prévient Stephen Brun.

« Est-ce que tu ne t’exposes pas à encore plus de problèmes dans un vestiaire ? »