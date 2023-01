EXCLU - Mercato : Bernardo Silva ne viendra pas au PSG

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Tout proche d’enregistrer la venue de Hakim Ziyech, qui passe sa visite médicale, le PSG tente également de faire Milan Skriniar. Et ces dernières, la possibilité de voir une troisième recrue rejoindre les rangs parisiens est évoqué, avec le nom de Bernardo Silva récemment cité. Selon nos informations, Paris ne fera pas l’attaquant de Manchester City.

Une visite médicale est en cours pour le PSG ! Elle concerne Hakim Ziyech, l’attaquant de Chelsea. L’international marocain arrive à Paris sous la forme d’un prêt de six mois et pourrait voir une option d’achat intégrée à l’opération. En coulisses également, le PSG attend la réponse de l’Inter Milan après une dernière offre, « non négociable », transmise pour le défenseur slovaque Milan Skriniar. Si l’optimisme est de mise pour le premier, il faut encore attendre pour le second. L’Inter Milan semble disposé à perdre Skriniar l’été prochain, pour zéro…

EXCLU @le10sport : Le PSG vient de transmettre une offre "non négociable"https://t.co/DYD0LZPa1V — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 30, 2023

Bernardo Silva, c’est non