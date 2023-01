Le PSG prépare un transfert de folie, Mbappé va halluciner

Arthur Montagne

Très actif en cette dernière journée de mercato, le PSG souhaiterait enrôler Milan Skriniar et Hakim Ziyech. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, Luis Campos rêverait toujours d'attirer Bernardo Silva, dont le départ de Manchester City ne serait pas à exclure, notamment sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire. Une arrivée qui pourrait ravir Kylian Mbappé.

Ces dernières heures s'annoncent bouillantes du côté du PSG qui espère bien attirer au moins deux nouveaux joueurs. Dans cette optique, Hakim Ziyech et Milan Skriniar sont les priorités. L'international marocain serait sur le point d'être prêté par Chelsea afin de compenser le départ de Pablo Sarabia qui s'est engagé avec Wolverhampton pour environ 7M€, bonus compris. Mais Luis Campos rêverait secrètement d'un autre joueur qu'il connaît parfaitement.

Le PSG rêve toujours de Bernardo Silva

En effet, selon les informations de Media Foot , le PSG souhaiterait toujours enrôler Bernardo Silva. Il faut dire que Luis Campos connaît parfaitement l'international portugais puisque c'est lui qui l'avait recruté à l'AS Monaco, et comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le conseiller sportif du PSG avait tenté de le recruter l'été dernier. Une offre de 80M€ avait même été dégainée, mais Manchester City s'était alors montré catégorique et refusé de le céder au club de la capitale. Mais à Paris, le profil de Bernardo Silva fait toujours l'unanimité.

Un prêt possible dès cet hiver ?