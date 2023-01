Un joueur débarque à Paris, son transfert prend forme

Arthur Montagne

En quête d'un renfort offensif, le PSG a multiplié les pistes cet hiver après le départ de Pablo Sarabia, qui s'est engagé avec Wolverhampton. Et après les échecs concernant Malcom et Rayan Cherki, le club de la capitale fonce vers Hakim Ziyech. L'international marocain est même déjà à Paris dans l'attente d'un accord entre le PSG et Chelsea.

Le départ de Pablo Sarabia, qui s'est engagé avec Wolverhampton pour environ 7M€, bonus compris, a clairement changé les plans du PSG sur le mercato qui s'annonçait pourtant très calme. En parallèle du cas Milan Skriniar, le club de la capitale s'est donc mis en quête d'un renfort offensif et a d'abord essuyé deux échecs avec Rayan Cherki et Malcom. Néanmoins, la troisième piste semble être la bonne.

Ziyech est à Paris !

En effet, ces dernières heures, c'est le nom d'Hakim Ziyech qui revient avec insistance. Peu utilisé à Chelsea, l'international marocain, qui a brillé durant la Coupe du monde, serait même déjà présent à Paris comme le révèle Le Parisien . Bien décidé à rejoindre le PSG, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam aurait donc pris les choses afin d'être sur place dans le cas où les deux clubs trouvaient un accord.

Les discussions se poursuivent entre le PSG et Chelsea

En parallèle, le PSG et Chelsea continuent donc de discuter afin de boucler ce dossier. Un prêt serait à l'étude sans qu'il ne soit précisé qu'il s'accompagne ou non d'une option d'achat. Quoi qu'il en soit, Hakim Ziyech semble avoir fait son choix et sera sur place pour signer son contrat.