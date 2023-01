Le PSG l'annonce, c'est fini sur le mercato

Thibault Morlain

Suite au départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le PSG s'est mis en quête d'un renfort offensif avec un profil précis. Une recherche qui a alors mené Luis Campos à faire de Rayan Cherki, l'une de ses priorités. Ça a alors négocié entre le PSG et l'OL pour le milieu offensif de 19 ans. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ce dossier Cherki est maintenant de l'histoire ancienne.

En cette fin de mercato, ça s'est animé au PSG. En effet, Christophe Galtier n'a pas caché son envie de se renforcer offensivement suite au départ de Sarabia. Il fallait encore pour cela trouver le bon joueur compte tenu des contraintes financières imposées à Luis Campos. Les regards s'étaient alors tournés vers Rayan Cherki, loin d'être dans la meilleure des situations à l'OL, son club formateur. Les négociations ont alors été ouvertes avec Jean-Michel Aulas, mais le PSG n'a jamais su répondre aux attentes des Gones. De quoi obliger Nasser Al-Khelaïfi à dire stop finalement...

« Nasser m'a dit, d'accord, c'est fini »

Dans des propos rapportés par L'Equipe , Jean-Michel Aulas a raconté ses derniers échanges avec Nasser Al-Khelaïfi à propos de Rayan Cherki. Le président de l'OL a alors dévoilé : « J'ai eu longuement Nasser (al-Khelaïfi), qui m'a appelé samedi soir, pour savoir si on était ou non en négociations pour Rayan Cherki. Je lui ai dit non, et Nasser m'a dit, d'accord, c'est fini, et il a ajouté que le PSG ne ferait donc pas de nouvelle offre. Je le remercie de ce contact direct et sincère. On n'est pas entrés en négociation, mais le niveau de l'offre était insultant ». Ce dossier semble donc être désormais classé : Cherki n'ira pas au PSG cet hiver.

« Il avait décidé que ce joueur ne réussirait pas »