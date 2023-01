«Je n’arrive pas à comprendre», il dezingue le PSG

Amadou Diawara

Alors que Pablo Sarabia a quitté le PSG pour rejoindre Wolverhampton, Luis Campos aurait activé la piste menant à Malcom pour le remplacer lors de ce mercato hivernal. Interrogé sur ce dossier, Christophe Jallet a pris position. Et l'ancien capitaine du PSG ne comprend pas du tout la politique de recrutement parisienne.

Barré par la concurrence de Leo Messi, Kylian Mbappé et de Neymar au PSG, Pablo Sarabia a décidé d'aller se trouver du temps de jeu ailleurs. En effet, l'international espagnol a fait ses valises et s'est envolé vers l'Angleterre pour signer à Wolverhampton. Orphelin de Pablo Sarabia, le PSG est en quête d'un nouvel attaquant pour le remplacer numériquement. Et alors que l'OL l'a recalé ouvertement pour Rayan Cherki, Nasser Al-Khelaïfi espérerait désormais boucler la signature de Malcom, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le Zenit.

Le PSG a enfin bouclé un transfert https://t.co/9nKZClRm0e pic.twitter.com/huwBZOHCLI — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

«Ils vont jouer des matchs que personne n'a envie de jouer à Paris»

Interrogé au micro de Canal + sur le potentiel transfert de Malcom au PSG, Christophe Jallet a expliqué que son ancien club reproduisait une erreur récurrente. « Je n'arrive pas à comprendre ce type de recrutement, puisque de toute façon ce sont des joueurs qui ne vont pas jouer. C'est-à-dire que potentiellement, ils vont jouer des matchs que personne n'a envie de jouer à Paris, parce que sinon les trois de devant (Neymar, Messi et Mbappé), on les connait... » , a estimé l'ex-capitaine du PSG.

«Ce sont des recrutements similaires à Sarabia, Draxler»