Le PSG boucle un transfert, il jette un énorme froid

A la recherche d'un défenseur central depuis plusieurs mois, le PSG aurait acté l'arrivée de Milan Skriniar. En fin de contrat avec l'Inter, il devrait rejoindre Paris à la fin de la saison, à moins que le club parvienne à le recruter dans les ultimes instants du mercato hivernal. Une recrue attendue par les supporters. Mais de son côté, Daniel Riolo a tenu à calmer la hype autour du joueur.

L'agent de Milan Skriniar avait vendu la mèche. L'international slovaque ne prolongera pas son contrat avec l'Inter et devrait rejoindre le PSG. Reste à savoir quand. En coulisses, le club de la capitale fait tout son possible pour acter son arrivée dès cet hiver. Mais au micro de RMC , Daniel Riolo n'a pas caché ses doutes sur Skriniar.





« Il ne faudra pas s'attendre à voir le sauveur de l'humanité ».

« Il n'est pas dingo depuis le début de la saison Skriniar. Il ne faudra pas s'attendre à voir le sauveur de l'humanité » a confié Riolo, qui préfère souligner son début de saison moyen avec l'Inter. Bonne nouvelle selon lui, Skriniar pourrait être disponible pour le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich le 14 février prochain en cas de transfert cet hiver.

Riolo ne cache pas son inquiétude