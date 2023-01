Le PSG lui a claqué la porte au nez, le Barça veut en profiter

Thomas Bourseau

Joao Felix a connu un mercato hivernal plutôt mouvementé en raison de ses envies d’ailleurs. Le joueur de l’Atletico de Madrid a finalement été prêté à Chelsea après avoir été recalé par le PSG. Et l’été prochain, le Barça pourrait profiter du choix du Paris Saint-Germain.

Avant de s’engager en faveur de Chelsea sous la forme d’un prêt de six mois en provenance de l’Atletico de Madrid cet hiver, Joao Felix a été annoncé du côté du PSG. En effet, dès le mois de décembre alors que les dirigeants des Colchoneros avaient vendu la mèche en affirmant qu’un départ de l’international portugais était possible cet hiver, Felix s’est fait recaler par le PSG.

Joao Felix a été recalé par le PSG et est passé proche d’Arsenal et de United

En effet, le 14 décembre, le10sport.com vous dévoilait que ni Christophe Galtier, ni Luis Campos qui sont respectivement l’entraîneur et le conseiller football du PSG ne comptaient pas accueillir Joao Felix au Paris Saint-Germain. Quelques jours plus tard, le10sport.com confiait que la finale pour Joao Felix se jouait entre Arsenal et Manchester United. Et de nombreux médias ont confirmé la tendance avant que Chelsea décide de faire irruption dans cette opération en bouclant le coup Joao Felix.

L'OM en rêve sur le mercato, le PSG peut tout détruire https://t.co/BASzQ2uess pic.twitter.com/nGXXCIldq2 — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Mendes prêt à travailler pour boucler un coup avec le Barça pour Felix