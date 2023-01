L'étonnante révélation sur le salaire XXL de Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain

Remercié par Manchester United au beau milieu de la saison, Cristiano Ronaldo a réussi à retrouver un club pour rebondir. Direction donc l'Arabie Saoudite et Al Nassr pour le Portugais qui a au passage signant un contrat mirobolant avec à la clé un salaire annuel d'environ 200M€. Une somme astronomique et à propos de laquelle des révélations ont été apportées.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo n'a donc toujours pas raccroché et c'est en Arabie Saoudite qu'il a décidé de tenter de relever un nouveau défi. En effet, le quintuple Ballon d'Or s'est engagé avec Al Nassr. Un choix qui a pu en étonner plus d'un, mais quand on regarde l'aspect financier, ça peut se comprendre. C'est un salaire de 200M€ par an qui a été promis à Cristiano Ronaldo. Le fait est qu'Al Nassr ne débourserait pas entièrement cette somme. Loin de là...

L'Etat saoudien vient en aide pour le salaire de Cristiano Ronaldo

Ce lundi, The Athletic a apporté d'inattendues révélations sur le salaire de Cristiano Ronaldo. Selon des sources au sein d'Al Nassr, il a été expliqué que le club saoudien ne débourserait que 10% des émoluments du Portugais. Pour ce qui est des 90% qui restent, c'est l'Etat saoudien qui les prendrait en charge.

