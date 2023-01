Une recrue du PSG fait son mea culpa

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Carlos Soler n'a pas du tout réussi son intégration à Paris. En difficulté depuis le début de la saison, l'international espagnol n'arrive pas à profiter du temps de jeu croissant que lui offre Christophe Galtier. Auteur d'une mauvaise prestation face à Reims ce dimanche, Carlos Soler a fait son mea culpa.

Pour clore son mercato estival, le PSG a bouclé la signature de Carlos Soler, et ce, après avoir accueilli Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanchez, Nordi Mukiele et Fabian Ruiz. Arrivé à Paris il y a plusieurs mois, l'ancien capitaine de Valence n'a pas du tout réussi son adaptation sous ses nouvelles couleurs.

«Au début, je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu»

Peu utilisé dans un premier temps, Carlos Soler a vu son temps de jeu augmenter au fil des semaines. Malgré tout, l'international espagnol peine toujours à se montrer sous son meilleur visage au PSG, comme il l'a reconnu lui-même.

«Je sais que je n’étais pas à mon meilleur niveau»