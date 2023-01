En plein doute au PSG, un taulier a les idées claires pour la suite

Thomas Bourseau

Alors que son contrat arrivera à son terme à l’issue de la saison, Sergio Ramos serait mis au défi par le PSG qui aimerait le tester avant de lui offrir ou non une prolongation de contrat. En cas de départ, deux portes de sorties se présenteraient à Ramos.

Sergio Ramos fêtera son 37ème anniversaire le 30 mars prochain. Et il se pourrait que d’ici ce jour de célébration, l’Espagnol soit déjà mis au parfum au sujet des plans du PSG concernant son avenir. En toute fin de saison dernière, Ramos avouait au micro de Prime Video vouloir rester au PSG outre l’expiration de son contrat qui aura lieu en juin prochain et ce, malgré ses pépins physiques contractés lors de son premier exercice au Paris Saint-Germain. Redevenu physiquement régulier depuis le début de la saison, Ramos connaît un coup de moins bien sur le plan sportif et ses performances depuis plusieurs semaines.

Le PSG attend le Bayern Munich pour prendre une décision avec Ramos

D’après les informations communiquées par Mundo Deportivo ce lundi, il se pourrait que le PSG fasse de la double confrontation face au Bayern Munich pour le compte du 1/8ème de finale de la Ligue des champions, un véritable rite de passage pour Sergio Ramos. Si jamais le défenseur central ne confirmait pas qu’il était encore taillé pour le plus haut niveau européen, le PSG hésiterait encore plus à lui proposer une prolongation de contrat alors qu’une offre n’aurait toujours pas été formulée.

Rejoindre Cristiano Ronaldo ou la MLS pour Sergio Ramos ?