Le PSG lance un ultimatum à une star

Les prochaines semaines seraient primordiales pour l’avenir de Sergio Ramos au PSG. Si jamais le défenseur espagnol ne se montrait pas à la hauteur lors de la double confrontation en Ligue des champions face au Bayern Munich, il ne recevrait pas d’offre de contrat selon la presse espagnole.

Et si comme Keylor Navas, mais pour des raisons différentes, Sergio Ramos était amené à aller voir ailleurs ? Sous contrat jusqu’en juin 2024, le portier costaricien pourrait rejoindre Nottingham Forrest avant la fin du mercato hivernal puisqu’il n’est plus qu’une simple doublure de Gianluigi Donnarumma au PSG depuis la nomination de Christophe Galtier à la tête de l’effectif du Paris Saint-Germain en juillet dernier. Pour ce qui est de Ramos, la situation est bien différente.

Sergio Ramos veut rester, le PSG temporise

En effet, alors qu’il soufflera sa 37ème bougie le 30 mars prochain, la légende du Real Madrid voit pour sa part son contrat arriver à expiration en juin prochain au PSG. Bien qu’il souhaite rester au sein du club de la capitale comme il le faisait savoir à Ludovic Giuly pour Prime Video en fin de saison dernière, Sergio Ramos pourrait voir la sortie lui être indiquée par le comité de direction du PSG s’il ne répondait pas présent à ce qui paraît pour le moment être le rendez-vous sportif de l’année 2023 du PSG.

Le PSG veut tester Ramos face au Bayern avant de trancher pour son avenir