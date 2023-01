L'OM en rêve sur le mercato, le PSG peut tout détruire

Thibault Morlain

Après Malinovskyi et Ounahi, l'OM travaille pour recruter un 3ème joueur avant la clôture du mercato hivernal. C'est Vitinha que Pablo Longoria aimerait faire venir en provenance de Braga. Alors que ce dossier ne s'annonce déjà pas simple, voilà que le PSG, surtout Nasser Al-Khelaïfi et QSI, pourrait venir compliquer les plans de l'OM. Explications.

Suite au départ de Bamba Dieng, l'OM n'a plus qu'Alexis Sanchez comme seul attaquant de pointe. Pour remédier à cela, Pablo Longoria souhaiterait recruter Vitinha, actuel joueur du Sporting Braga. D'ici le 31 janvier minuit, l'OM devrait tout faire pour tenter de s'offrir le Portugais, mais un obstacle nommé QSI pourrait se présenter.

L’OM veut un attaquant, la recrue est identifiée https://t.co/7UNpnlIOUS pic.twitter.com/wypVTg6cDH — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

QSI a son mot à dire

Sur Twitter, le compte EspoirsduFoot rappelle que le Sporting Braga est détenu à 21,67% par... QSI, actuel propriétaire du PSG. Par conséquent, en ce qui concerne le feuilleton Vitinha/OM, les Qataris auront leur mot à dire. Nasser Al-Khelaïfi n'aura cependant pas le pouvoir de décision. A voir ce qu'il pensera d'un transfert de Vitinha à l'OM.

« Le SC Braga est une institution portugaise exemplaire »