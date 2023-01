Surprise de dernière minute, le prochain buteur de l’OM est trouvé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche, l'OM a officialisé le transfert d'Azzedine Ounahi. Mais alors que le mercato hivernal touche à sa fin, le club marseillais pourrait réserver une dernière surprise. La formation rechercherait un attaquant et aurait ciblé Vitinha, sous contrat avec le Sporting Braga. Mais Pablo Longoria va devoir faire vite pour trouver un accord avec l'équipe portugaise.

L'OM n'est pas resté discret cet hiver. Le club marseillais a comblé les trous au milieu de terrain, suite au départ de Gerson et la blessure d'Amine Harit. Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi ont débarqué sur la Canebière lors de ce mois de janvier et pourraient être rejoints par un avant-centre.





L'OM tente un ultime coup à 20M€, il dit oui https://t.co/SgeBIJDZnG pic.twitter.com/YOXYzJnYOS — le10sport (@le10sport) January 29, 2023

Vitinha ciblé par Pablo Longoria

Ce dimanche matin, Téléfoot annonçait que l'OM avait creusé une piste à l'étranger. Le nom de l'attaquant ciblé est apparu quelques heures plus tard dans la presse portugaise. Il s'agirait de Vitinha, jeune joueur du Sporting Braga. Une information confirmée par RMC Sport.

30M€, et l'affaire est pliée

Agé de 22 ans, Vitinha ne fermerait pas la porte à l'OM. Mais Pablo Longoria est encore loin d'un accord avec le Sporting Braga. Le président de la formation phocéenne envisagerait de transmettre 20M€, mais le club portugais en réclamerait dix de plus. Reste à savoir si les positions se rapprocheront d'ici la fin du mercato hivernal.