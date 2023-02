À l’OM, on tease du changement pour une star

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez est la star offensive de l’OM depuis le début de la saison. Et alors que Vitinha pourrait débarquer pour renforcer le secteur offensif de l’Olympique de Marseille, il se pourrait que le rôle de Sanchez vienne à changer.

Après avoir essuyé des refus sur le marché des transferts pour plusieurs joueurs à vocation offensive, Pablo Longoria semblerait enfin avoir mis la main sur son attaquant tant recherché. Terem Moffi, Leandro Trossard, Gonçalo Guedes… Tous ont recalé l’OM, mais pour ce qui est de la fin de ce mercato hivernal, le président de l’OM serait parvenu à boucler le transfert de Vitinha (22 ans), le buteur portugais de Braga pour un montant de 32M€.

Un changement de poste pour Alexis Sanchez

D’ailleurs, à en croire les informations de Fabrizio Romano, Vitinha devrait débarquer à Marseille en cette fin d’après-midi pour y passer sa visite médicale. En attendant, Igor Tudor était de passage en conférence de presse ce mardi en marge du déplacement à Nantes mercredi. L’occasion pour l’entraîneur de l’OM d’annoncer un éventuel changement pour la star offensive Alexis Sanchez.

«Si c'est un avant-centre qui arrive, ça sera différent d'un joueur qui est plus mobile»