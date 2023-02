Scandale en Italie : Catastrophe pour l’OM et le PSG ?

Arnaud De Kanel

Face à l'incapacité à s'en séparer définitivement, l'OM et le PSG décidaient de prêter Arek Milik et Leandro Paredes à la Juventus Turin. Les deux deals comprennent une option d'achat que le club turinois souhaitait lever à la fin de la saison. Mais un énorme scandale frappe la Vieille Dame et les deux indésirables pourraient retourner en France cet été, au grand dam de l'OM et du PSG.

Les arrivées d'Igor Tudor et de Christophe Galtier sur les bancs de l'OM et du PSG cet été ont révolutionné les deux clubs rivaux. Le premier n'était pas fan du profil d'Arek Milik et ne s'opposait pas à son départ suite au recrutement d'Alexis Sanchez. Ainsi, Pablo Longoria envoyait le Polonais à la relance à la Juventus. Epaulé par Luis Campos, Christophe Galtier dressait quant à lui une liste d'indésirables dans laquelle figurait Leandro Paredes. Le champion du monde argentin débarquait chez les Bianconeri en prêt avec option d'achat, tout comme Milik. Déjà en danger fincancièrement, la Vieille Dame doit faire face à une grosse crise qui pourrait coûter cher aux deux mastodontes de Ligue 1.

Des gros ennuis pour la Juve

Dans le viseur de la justice italienne pour des soupçons fraudes comptables lors de transferts de joueurs entre 2018 et 2021, la Juventus Turin s'est vu retirer 15 points au classement de Serie A par la Fédération italienne de football. Dauphins du Napoli avant cette terrible nouvelle, les Bianconeri sont désormais 13èmes, à 10 points du premier reléguable et à 14 points de la dernière place qualificative pour une compétition européenne. Cette qualification étant indispensable pour lever les options d'achats de Milik et de Paredes, elle pourrait donc contraindre la Juventus a revoir ses plans pour les deux joueurs.

Milik et Paredes bientôt de retour ?