Mercato : C’est confirmé, le PSG s’active dans tous les sens

Guillaume de Saint Sauveur

Très actif dans cette dernière ligne droite du mercato hivernal, le PSG multiplie les dossiers dans le sens des arrivées, avec notamment les cas Hakim Ziyech et Milan Skriniar. Christophe Galtier a d’ailleurs confirmé que des négociations étaient en cours en coulisses pour le club de la capitale, mais refuse d’entrer dans le détail.

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes en France ce mardi soir à 00h, les clubs sont en train de régler les derniers feuilletons en cours, et le PSG est évidemment concerné. Le club de la capitale devrait accueillir Hakim Ziyech (29 ans, Chelsea) en prêt, et travaille également sur un transfert de Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) avec qui un accord contractuel a déjà été trouvé. Mais ce dossier s’annonce délicat avec le défenseur de l’Inter.

Le PSG a tout a été essayé, un échec est annoncé https://t.co/xEclMi0BTW pic.twitter.com/27ghe1eRWD — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

« Le président de Luis travaillent »

Interrogé en conférence de presse, Christophe Galtier a évoqué la dernière ligne droite du mercato pour le PSG et refuse pour l’instant de faire un bilan puisqu’il attend ses renforts : « Le mercato on le commentera quand il sera clôturé. Aujourd'hui vous dire que jusqu'à trois joueurs vont venir... Le président et Luis travaillent sur le mercato », explique l’entraîneur du PSG, qui confirme donc que des négociations sont en cours.

« Nous avons une réflexion »