«C’est du très haut niveau», le PSG va réaliser un coup de maître

Alors que le PSG cherche toujours un ailier droit, la piste Hakim Ziyech a été ouverte lundi soir. Les négociations avancent bien, le Marocain serait même déjà arrivé à Paris. Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, a rappelé les qualités de son capitaine.

Pour ce dernier jour de mercato, le PSG espère boucler l’arrivée d’Hakim Ziyech. Remplaçant à Chelsea, l’international marocain cherche une porte de sortie pour retrouver du temps de jeu. Le PSG s’est lancé dans ce dossier et les négociations avancent vite, à tel point que Ziyech serait déjà arrivé à Paris révèle le journal Le Parisien . Si le deal se boucle ce mardi, le PSG pourra compter sur une arme offensive de plus.

«Il a une patte gauche extraordinaire»

Présent dans L’After Foot lundi soir, Walid Regragui en a dit un peu plus sur la probable recrue du PSG. « Je pense que c'est un joueur qui aime bien avoir le ballon dans les pieds car il a une patte gauche extraordinaire. Je pense qu'il était déréglé à cause du manque de temps de jeu à Chelsea. Mais j'ai regardé ses derniers matchs, plus il joue et plus la mire commence à revenir. Même sur un 4-3-3 je pense qu'il peut jouer parmi les deux numéros 8 ou en numéro 10. Après c'est l'animation qu'il faut voir mais lui il a du volume de jeu bien que les gens pensent qu'il ne défend pas trop. Techniquement, c'est du très haut niveau sur les prises de balle », confie le sélectionneur du Maroc.

Le PSG est rassuré, Ziyech peut aussi défendre