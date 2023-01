Ziyech, Skriniar, OM… Toutes les infos mercato du 31 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal fermera ses portes ce mardi soir à 00h en France, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations dans cette dernière ligne droite du marché des transferts.

Ziyech plus proche que jamais du PSG

Le PSG fonce sur Hakim Ziyech en cette fin de mercato hivernal ! Selon les révélations du Parisien , l'attaquant marocain de Chelsea serait actuellement à Paris pour finaliser son arrivée, qui devrait se faire sous la forme d'un prêt avec option d'achat. De leur côté, Foot Mercato et L'EQUIPE confirment en indiquant même que Ziyech a déjà passé sa visite médicale avec le PSG. Sauf rebondissement, il devrait donc être le renfort offensif tant attendu pour le club de la capitale cet hiver.



Le PSG ne lâche rien pour le transfert de Skriniar

Déjà d'accord avec le PSG, Milan Skriniar pourrait finalement être transféré dès cet hiver au Parc des Princes. Selon les révélations de L'EQUIPE , la dernière offre parisienne serait de l'ordre de 15M€ + 5M€ pour racheter les six derniers mois de contrat du défenseur slovaque de l'Inter Milan. De son côté, la presse italienne jette un froid sur ce feuilleton puisque TMW annonce que Skriniar ne sera pas vendu cet hiver et devra patienter jusqu'à l'été prochain pour débarquer au PSG. Le feuilleton est encore loin d'être terminé...



L'OM cherche toujours son buteur et active une nouvelle piste

Après son échec dans le dossier Terem Moffi (qui quitte Lorient pour l'OGC Nice), l'OM est toujours en quête de son nouveau buteur. La nouvelle piste activée par Pablo Longoria se nomme Sardar Azmoun (28 ans), le joueur du Bayer Leverkusen. Évoquée avec insistance ces dernières heures, l'option Vitinha (22 ans, Braga) serait trop onéreuse pour les finances de l'OM puisqu'il faut débourser 30M€ dans ce dossier. Le buteur portugais devrait finalement prendre la direction de Brighton, en Premier League.



Le PSG tente le coup... Bernardo Silva !

Selon les informations de Media Foot , le PSG souhaiterait toujours enrôler Bernardo Silva qui était déjà ciblé l'été dernier, et un prêt avec obligation d'achat serait actuellement en discussion avec Manchester City pour l'international portugais, que Luis Campos connait très bien.



PSG : Keylor Navas s'éloigne de Nottingham Forrest

Coup de tonnerre pour Keylor Navas ! Comme révélé par le10sport.com , il souhaite quitter le PSG pour rallier Nottingham Forrest avec qui il a trouvé un accord. Mais L'EQUIPE annonce ce mardi que les deux clubs ne parviennent pas à trouver un accord sur le plan financier pour le gardien costaricien, et l'écurie anglaise songe désormais à un autre joueur du PSG en plan B : Sergio Rico.



Direction Barcelone pour Pavard