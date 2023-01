Deschamps l’a mis au placard mais il prépare un énorme coup

Hugo Chirossel

Après avoir vécu une Coupe du monde très compliquée avec l’équipe de France, la situation ne s’arrange pas pour Benjamin Pavard. Alors qu’il n’était déjà pas un titulaire indiscutable aux yeux de Julian Nagelsmann avec le Bayern Munich, l’international français va voir débarquer Joao Cancelo à son poste. Il pourrait alors rebondir du côté du FC Barcelone l’été prochain, voir dès maintenant si les deux clubs arrivent à s’entendre.

« Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C’est peut-être le moment (...) J’ai peut-être fait le tour ici . » Dans une interview accordée à L’Équipe avant le début de la Coupe du monde, Benjamin Pavard avait ouvert la porte à un départ du Bayern Munich. Depuis, il a vécu un Mondial 2022 très compliqué. En effet, s’il était titulaire pour l’entrée en lice de l’équipe de France contre l’Australie, il n’a par la suite plus été utilisé par Didier Deschamps.

Pavard sur le départ du Bayern Munich

Avec le Bayern Munich, la situation de Benjamin Pavard ne s’arrange pas non plus. D’autant plus qu’il pourrait très bientôt voir débarquer Joao Cancelo en provenance de Manchester City à son poste. Une arrivée qui pourrait précipiter son départ, lui qui est est annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis quelques semaines.

Il se rapproche du FC Barcelone