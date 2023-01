PSG : Il recale Cristiano Ronaldo et prépare son transfert

Arthur Montagne

Très actif dans le sens des arrivées en cette dernière journée de mercato, le PSG pourrait également en profiter pour se délester d'un gros salaire à savoir celui de Keylor Navas. Le Costaricien veut rejoindre Nottingham Forrest en Premier League, mais encore faut-il s'entendre sur les modalités de la transaction.

Cette dernière journée du mercato s'annonce totalement folle du côté du PSG. Et pour cause, plusieurs transferts sont attendus, à commencer par ceux de Milan Skriniar et Hakim Ziyech, qui permettraient aux Parisiens de se renforcer après un début d'année très compliqué, et surtout à quelques jours du choc contre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions. Mais dans le sens des départs aussi ça devrait bouger. Après Pablo Sarabia, qui s'est engagé avec Wolverhampton pour environ 7M€, bonus compris, c'est Keylor Navas qui pourrait faire ses valises.

Navas a choisi Nottingham Forrest

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Keylor Navas a fait son choix. Un temps annoncé dans le viseur d'Al-Nassr, le Costaricien ne rejoindra finalement pas Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite et privilégie clairement une arrivée en Premier League. Dans cette optique, le choix de l'ancien portier du Real Madrid s'est porté sur Nottingham Forrest. Et à quelques heures de la fermeture du mercato, ce dossier s'active et le départ de Keylor Navas permettrait au PSG d'économiser un gros salaire.

Le salaire pose problème