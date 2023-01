En pleine galère, le PSG va lâcher 20M€

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain avec l'Inter Milan, Milan Skriniar va signer au PSG comme il l'a lui-même annoncé. Reste à connaître la date de son arrivée à Paris, soit dès cet hiver, soit l'été prochain. Mais il semblerait que le PSG soit passé à l'action pour anticiper son transfert.

Priorité du PSG l'été dernier, Milan Skriniar l'est toujours cet hiver. Avec une nuance importante, cette fois-ci, le club de la capitale est assuré d'avoir la signature de l'international slovaque qui débarquera au plus tard l'été prochain. Mais à Paris, on aimerait profiter de l'occasion pour anticiper son transfert. Comme révélé par le10sport.com, le PSG a donc transmis une offre non négociable à l'Inter Milan.

Le PSG prépare un transfert surprise ! https://t.co/cOPWajGMN1 pic.twitter.com/k1GzmyZyz3 — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

L'offre de la dernière chance pour Skriniar

Et selon les informations de L'EQUIPE , cette proposition est estimée à 15M€ auxquels s'ajouteront 5M€ de bonus. Une belle occasion pour l'Inter Milan de ne pas voir Milan Skriniar partir libre et donc de récupérer une jolie somme. Mais le club lombard attendait toujours de trouver un nouveau défenseur central pour le remplacer, ce qui n'est pas aisé.

Les médias italiens sont pessimistes

Néanmoins, de l'autre côté des Alpes, c'est le pessimisme qui l'emporte. En effet, plusieurs médias italiens assurent que Milan Skriniar va rester à l'Inter Milan cet hiver et ne rejoindra le PSG qu'en fin de saison. Au passage, l'international slovaque devrait perdre son brassard...