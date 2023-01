Mbappé et Neymar ont plombé le mercato du PSG

Pierrick Levallet

Hormis le départ de Pablo Sarabia, le PSG n'a pas été vraiment très actif sur le marché des transferts jusqu'à présent. Le club de la capitale n'a bouclé aucune arrivée pour le moment, notamment à cause de son budget très limité. Le PSG n'aurait pas vraiment d'argent à disposition pour son mercato à cause de Neymar et Kylian Mbappé.

Le PSG n’a pas été vraiment très actif jusqu’à présent sur ce mercato hivernal. Le club de la capitale n’a enregistré que le départ de Pablo Sarabia. Depuis, la formation parisienne essaye de se renforcer, mais aucun dossier n’a été totalement bouclé pour le moment. Il faut dire que Luis Campos doit faire avec un sacré handicap sur ce mercato.

«C’est facile», Neymar, Messi et Mbappé se font tacler https://t.co/86iLJnwrqU pic.twitter.com/f58WvKyfVG — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Le PSG a une petite enveloppe pour son mercato

Comme l’indique Le Parisien , le PSG n’aurait qu’une enveloppe de 15M€ à sa disposition pour ce mercato hivernal. Luis Campos doit donc composer avec des moyens assez restreints lors de cette fenêtre des transferts pour convaincre les autres clubs. Et il peut en vouloir aux stars parisiennes pour cela.

Mbappé et Neymar ont miné le budget du PSG