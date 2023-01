Neymar poussé dehors à cause de Mbappé et Messi

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Christophe Galtier aurait tenté de se débarrasser de Neymar, sans succès. D'après Daniel Riolo, le club de la capitale a voulu se séparer de sa star brésilienne parce qu'il est conscient qu'il est impossible de l'aligner avec Kylian Mbappé et Lionel Messi.

A la fin de la dernière saison, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une révolution au PSG. En effet, le président parisien s'est séparé de Leonardo et de Mauricio Pochettino pour les remplacer par Luis Campos et Christophe Galtier.

«Le PSG voulait se séparer de Neymar»

Dans la foulée, le PSG a réalisé un grand ménage dans son effectif, en se séparant d'un très grand nombre de joueurs, tout en se renforçant avec les arrivées conjuguées de Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Vitinha, Carlos Soler et Hugo Ekitike. En parallèle, le club de la capitale aurait tenté de se débarrasser de Neymar, et ce, parce qu'il est jugé incompatible avec Leo Messi et Kylian Mbappé d'après Daniel Riolo.

«L'impossibilité de faire jouer Neymar, Messi et Mbappé était actée»