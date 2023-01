Le PSG laisse échapper la victoire, Neymar hallucine

Axel Cornic

Neymar n’a pas caché sa déception après le match nul entre le Paris Saint-Germain et le Stade de Reims (1-1). Buteur, le Brésilien n’a pas pu empêcher son équipe de lâcher deux points en route face à des Rémois très entreprenant... et surtout après un carton rouge de Marco Verratti qui a obligé les Parisiens à évoluer à dix contre onze pendant une trentaine de minutes.

Une autre soirée à oublier pour le PSG. Invaincu tout au long de la première partie de saison, le club de la capitale connait un retour de Coupe du monde assez délicat avec notamment les deux premières défaites de la saison. Ce dimanche, les hommes de Christophe Galtier n’ont pas pu faire mieux que le match nul, face au Stade de Reims (1-1).

L’entrée catastrophique de Verratti

Ce n’était décidément pas un gros match du PSG. Lionel Messi a en effet montré un visage pas vraiment séduisant, dans un nouveau 4-4-2 à plat concocté par Galtier. Mais le gros point noir concerne le milieu de terrain, où l’on a vu un Marco Verratti entrer en jeu à la 46e... pour être expulsé moins de dix minutes plus tard.

«Ma forme et ma cheville ? Je me sens bien, merci»