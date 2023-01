Le jour où tout a basculé pour Lionel Messi

Thomas Bourseau

Sept Ballons d’or, une Coupe du monde, Une Copa America et quatre Ligues des champions. Le palmarès de Lionel Messi est démentiel et tout était écrit très tôt d’après Ronaldinho. Cependant, Samuel Eto’o a avoué que grâce à ses conseils, l’attaquant du PSG a tutoyé de nouveaux sommets.

Lionel Messi était destiné à de très grandes choses. Dès ses 17 ans, et alors qu’il évoluait avec celui qui était considéré comme le meilleur joueur du monde à l’époque en la personne de Ronaldinho, La Pulga devait devenir le meilleur joueur… de l’histoire ! C’est en effet ce que Ronaldinho, alors numéro 10 du FC Barcelone, avait avoué au défunt Kobe Bryant lors d’une tournée du Barça à Los Angeles que Messi allait surpasser tout le monde y compris lui-même.

«Ce gamin ici va être le meilleur»

« Je vais vous raconter une histoire. Il y a longtemps, Barcelone est venu à Los Angeles. Ronaldinho, qui était un bon ami, je parlais avec lui et il m’a dit: ‘Kobe, écoute, je vais te présenter le gars qui va être le plus grand joueur de tous les temps. J’ai dit: « Quoi? Tu es le meilleur. » Mais il a dit: « Non, non. Ce gamin ici va être le meilleur. » Et ce type était Lionel Messi, qui n’avait que 17 ans ». Voici le message que Kobe Bryant avait livré à un média espagnol il y a des années de cela. À 23 ans, Lionel Messi avait déjà à son palmarès 2 Ballons d’or et 3 Ligues des champions. Un palmarès qui en ferait rougir plus d’un.

«Messi m'a avoué que grâce à mes conseils, sa carrière avait changé»