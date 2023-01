Mbappé attaqué ? Messi «n'en a rien à foutre»

La rédaction

Lors des festivités après leur sacre à la Coupe du Monde, les joueurs argentins ont chambré à plusieurs reprises Kylian Mbappé. Et Lionel Messi, le capitaine de l'Albiceleste, n'aurait pas bougé son petit doigt pour arrêter les frais. Selon Daniel Riolo, la Pulga était totalement indifférent lors des célébrations de son équipe à l'encontre de Kylian Mbappé.

En Argentine, Kylian Mbappé a rapidement été la cible de moqueries de la part des joueurs et supporters argentins. Alors que la star française a inscrit un triplé en finale, le gardien argentin Emiliano Martinez l'a tout de même chambrer à plusieurs reprises avec ses compatriotes argentins. De son côté, Lionel Messi ne s’était pas interposé, et a bien eu raison de ne pas le faire selon l’éditorialiste Daniel Riolo.

Messi n’en a rien à foutre !

Présent dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo a lâché : « Qu’est-ce qu’il en a à foutre. En quoi il avait besoin de réagir ? C’est quoi, c’est la maman des joueurs ? C’est l’assistante sociale ? Il a besoin de réagir de dire : « Je joue avec lui tu ne fais pas ça » ? Qu’est-ce qu’on en a ciré franchement… »

Pas de tensions entre les deux stars

De plus, il n’y aurait à priori aucune tension entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les deux joueurs se sont retrouvés depuis plusieurs semaines au PSG, et leur relation semble être optimale.