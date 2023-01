Cristiano Ronaldo humilié à cause de Lionel Messi

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cristiano Ronaldo a connu une soirée difficile ce jeudi pour son deuxième match avec Al-Nassr. De nouveau décevant dans le jeu, l’attaquant portugais n’a pas pu empêcher la défaite des siens contre Al-Ettifaq (1-3) en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite et s’est attiré les moqueries des supporters adverses, chantant à la gloire de Lionel Messi.

Après une première apparition timide lors de la victoire contre Al-Ettifaq (1-0), Cristiano Ronaldo n’a pas trouvé la lumière pour le «Classique» d’Arabie saoudite. Opposée à Al-Ittihad, Al-Nassr s’est incliné en demi-finale de Supercoupe (1-3) avec un Cristiano Ronaldo peu inspiré durant la rencontre. Pour le plus grand bonheur des supporters adverses.

Au moment de quitter la pelouse, Cristiano Ronaldo n’a pas échappé aux moqueries des fans d’Al-Ittihad, chantant à la gloire de Lionel Messi. Le Portugais n'a pas réagi et a quitté le terrain la tête baissée.

Al-Ittihad's fans chant "Messi, Messi" towards Cristiano Ronaldo after their team beat Al-Nassr 3-1 in the #SaudiSuperCup 🇸🇦pic.twitter.com/qaibDeaNfj